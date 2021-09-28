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"ليفت سلات " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:14 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات و تصدر سهم لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.74% ليغلق عند 0.95 جنية، يلية الشمس للإسكان والتعمير بنسة 5.99%، ليغلق عند 11.14 جنيه، ثم بالمركز الثالث العربية للضناعات الهندسية بنسبة 5.61% ليغلق عند 6.21 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم المالية والصناعية بنسبة ارتفاع 5.38% ليغلق عند 12.92 جنيه، وأخيرًا سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5% ليغلق عند 1.59 جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة.