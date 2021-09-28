"ليفت سلات " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات و تصدر سهم لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.74% ليغلق عند 0.95 جنية، يلية الشمس للإسكان والتعمير بنسة 5.99%، ليغلق عند 11.14 جنيه، ثم بالمركز الثالث العربية للضناعات الهندسية بنسبة 5.61% ليغلق عند 6.21 جنيه.



