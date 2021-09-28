20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

ميناء غرب بورسعيد

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينه بضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.