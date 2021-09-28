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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم ، وتصدر سهم حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي  الأكثر تراجعاً بالبورصة بنسبة 11.41%،  ليغلق عند 0.13 جنيه للسهم، يليه سهم بنك الكويت الوطني بنسبة تراجع بلغت 9.09% ليغلق عند 17 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة سهم بي انفستمنتس بنسبة تراجع بلغت 5.48% ليغلق عند 12.42 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة ارتفاع 5.10% ليغلق عند 0.24 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للأسمنت بنسبة 5.05% ليغلق عند 4.14 جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة.


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