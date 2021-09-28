محافظ الفيوم يتابع أعمال ترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة



محافظ الفيوم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التطوير شملت منطقتى علواية سعادة وعزبة مأمون بالصوفي، كما بدأ العمل بتطوير مناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جبيلي، والحاكورة، حيث تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخططات التطوير للمناطق غير المخططة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، وتركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.



صندوق تطوير العشوائيات

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على سرعة موافاة صندوق تطوير العشوائيات بما تم تنفيذه من أعمال، موجهًا مدير التخطيط العمراني، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالتنسيق مع ممثلي الشركات المنفذة، لرصد الفجوة بين ما تم تطويره بالفعل والمبالغ التى تم صرفها، وذلك تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد، كما وجه المحافظ، مدير قطاع الكهرباء، بمراجعة المناطق الثلاثة التي سيتم رصفها، منعًا لتعارض الأعمال بهذه المناطق.



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير وترفيق ورصف المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والمعوقات التى تواجه سير العمل بالمعدلات المطلوبة، تنفيذًا لخطة الدولة في تطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وممثلين عن الشركات المسئولة عن أعمال التطوير، ومسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال التطوير وتوصيل المرافق والرصف بعدد 6 مناطق عشوائية وغير مخططة بمدينة الفيوم، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة نحو 120 مليون جنيه.