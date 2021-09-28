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بـ 7 أبواب جهنم.. طارق شعبان يجذب انتباه الإعلام العربي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:32 م
طارق شعبان
طارق شعبان
ريهام كمال
قدم الموهبة الغنائية التونسية طارق شعبان، كتاب بعنوان 7 أبواب جهنم من تأليفه، الذي يعد نقلة مهمة في مسيرته الفنية، حيث نذر طارق شعبان حياته وسخر كل مواهبه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة. غنى من أجلهم “سمفونية الانسان” و”ما تضحكش عليه” وغيرها من الأغاني التي انتصرت لشريحة مظلومة.

قال طارق شعبان، انه اثر رجوعه إلى تونس سنة 2017 بعد غربة دامت 12 سنة اكتسب خلالها مهارات متعددة وفي جرابه كتاب بعنوان: “7 ابواب لجهنم ” هو عصارة تجربة ميدانية اكتسبها من خلال تعامله مع الأطفال على وجه الخصوص وذلك من خلال جولاته الأوروبية والعربية والآسيوية على وجه الخصوص: اندونيسيا وماليزيا والهند والفلبين وتايلاند.

وأضاف "شعبان" انه اراد ان يقدم الى بلده مشروع كتاب يدور محوره على التواصل وهي احدى الادوات التي امتهنها في بلجيكا، وصرح أن هذا الكتاب كتبه بلغة عربية مبسطة لكي يفهمها القارئ بسهولة، اختار كتابته بالعربية لانه اراد ان يكون الكتاب هدية لأبناء وبنات بلده، ليستطيعوا من خلاله أن يفيدهم في عالم أصبح التواصل أداة عيش أساسية فيه، الكتاب محاولة لتيسير عملية التواصل وتجاوز معوقاتها السبعة عبر الأذن واللسان والعين والفم والاعتقاد والاحترام وطرح السؤال. ميزة الكتاب تعاطيه السلس مع هذه المفاهيم بوسائل بسيطة ومنهجية.

كتب طارق شعبان اسم الكتاب بلغته الأم اللغة التونسية "7 ابواب جهنم" احتراما للغته الام، ووضع الكتاب في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحمل نفس اسم الكتاب وشعره تحدي السبع إعاقات في ميدان التواصل، كما وضع ايضا في الصفحة اسامي لعدة جمعيات خيرية، ووضع شرط الحصول علي الكتاب هو مساعدة أي جمعية خيرية ثم يرسل له الكتاب على الايميل الالكتروني، وجذب كتاب 7 ابواب جهنم انتباه الإعلام التونسي والعربي.

والجدير بالذكر أن طارق شعبان، احتضن مركز لعناية المتوحدين لأنه نضاله دائما هو الاعتناء واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المصابين بمرض التوحد، وصرح انه سيطلق كتاب جديد يتحدث عن كيفية الخروج من التوحد.

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طارق شعبان الفجر الفني 7 ابواب جهنم

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