صلاح يزين تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول ضد بورتو البرتغالي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد دراجاو لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بورتو





ومن المنتظر أن يخوض الريدز تلك المواجهة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.





خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.





خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، دييجو جوتا.





فيما يخوض فريق نادي بورتو المواجهة كالآتي :-





حراسة المرمى: دييجو كوستا.





خط الدفاع: خيسوس كورونا، بيبي، ماركانو، ويندل.





خط الوسط: ماركو جروييتش، أوريبي، سيرجيو أوليفيرا، لويس دياز.





خط الهجوم: أوتافيو، طارمي.