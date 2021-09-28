Advertisements

"الطليعة " يختتم اختبارات ورشة الحكي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:32 م
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
ريهام كمال
قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة اختتمت مساء أمس الأثنين اختبارات المتقدمين لورشة " الحكي"، من تدريب وإشراف الفنان والحكاء محمد عبد الفتاح " كالابالا "، والتي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالمجان، ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة.

و أضاف حسان: ان اختبارات الورشة تقدم لها ١٧٣ متقدم، وقام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبد الفتاح، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، والمخرج عادل حسان.

جدير بالذكر ان الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.

مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها "ستوديو الطليعة ".

الكلمات المفتاحية

مسرحيات جديدة مسرح الفجر الفني البيت الفني للمسرح

أخبار تهمك

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ 17 دقيقة

ثنائي مصري وأجنبي وحيد.. تعرف على المدرب الأقرب للانضمام لجهاز الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

منذ ثلث ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن بطولة الدوري في النسخة الجديدة

منذ 41 دقيقة

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مسرح الشباب يفتح باب التقدم للدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"

"نظرة" و"مدد".. مشروعان تخرج الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك" خلال أيام (صور)

اليوم.. استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" بالجيزة الثقافي

الأحد.. وزير الثقافة تشهد تخرج الدفعة الأولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"

الأحد.. وزيرة الثقافة تشهد تخرج الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"

وزيرة الثقافة تشهد تخرج الدفعة الأولى من "ابدأ حلمك" الليلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

03:30 م

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

03:25 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements