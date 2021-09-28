"الطليعة " يختتم اختبارات ورشة الحكي

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة اختتمت مساء أمس الأثنين اختبارات المتقدمين لورشة " الحكي"، من تدريب وإشراف الفنان والحكاء محمد عبد الفتاح " كالابالا "، والتي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالمجان، ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة.



و أضاف حسان: ان اختبارات الورشة تقدم لها ١٧٣ متقدم، وقام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبد الفتاح، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، والمخرج عادل حسان.



جدير بالذكر ان الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.



مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها "ستوديو الطليعة ".