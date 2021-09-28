طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021





أعلن الأتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب للشراء عبر الموقع الإلكتروني إعتبارًا من اليوم الثلاثاء وسيكون ذلك مع أسبقية الشراء.





ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.





ويشارك في تلك البطولة خمسة عشر منتخبًا وهم :-





قطر – العراق – عمان – البحرين – تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا – المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين – الجزائر – لبنان – السودان