عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم





تقام اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويستضيفها ملعب حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان





ويخوض رفقاء ليونيل ميسي تلك المواجهة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام كلوب بروج الروماني بهدف لكلًا منهما.





فيما يلعب السيتي مباراته الثانية بعد أن حسم لقاء الجولة الأولى بالفوز على لايبزيج الألماني بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة.





ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي :-





قناة مكسبي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11595.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500.