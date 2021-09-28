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عاجل.. بوادر أزمة نارية بين أحمد مجاهد ورابطة المحترفين

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:39 م
مجاهد
مجاهد
محمد أيمن

شهدت الساعات القليلة الماضية وجود أزمة نارية بين احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الأتحاد المصري لكرة القدم مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب وذلك عقب أسبوع واحد على تشكيل المكتب التنفيذي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مجاهد أكد أن رابطة الأندية ليس لها الحق في تغيير شكل مسابقة الدوري وهو الأمر الذي يتزامن مع تصريحات مسؤولي الرابطة بأنه لابد من تغيير نظام الدوري لمواجهة ضغط المباريات الكبير حال إقامته بشكله الطبيعي.

وسبق وأن تحدث عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة عن التصورات الموضوعة لشكل الدوري في الموسم القادم ما بين إقامته بشكلة العادي من دورين أو بنظام المجموعتين من دور واحد وسيتم عرض التصورات على الأندية لأختيار السيناريو الأفضل.

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري احمد مجاهد احمد دياب

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