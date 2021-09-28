نيكول سابا تعلن تعاقدها على عمل سينمائي جديد

صرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، تعاقدها على فيلم جديد بعنوان مفتاح الحب، من إخراج جمال السروري، مشيرة إلى أنه سيتم تصوير العمل كاملًا في أبو ظبي وذلك عبر حسابها الرسمي على " تويتر"



نشرت نيكول سابا وكتبت عليه تغريدة قائلة: الحمد لله تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان مفتاح الحب، إنتاج شركة آرت فيجن من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي يلعب معي دور البطولة.



أضافت قائلة: يشاركنا أيضًا في البطولة الممثل ميلاد يوسف بإدارة المخرج المصري جمال السروري.. وسيتم تصويره كاملًا في أبو ظبي.





آخر أعمال نيكول سابا أغنيه " الجو حلو" كلمات شريف عبيد وإخراج محمد يحي