توفيق عبد الحميد ينشر صور مع كلابه الخاصة

تحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن نشره صورًا مع الكلاب الفترة الماضية، مشيرًا أنه يحب هذه المخلوقات البرئية، ومؤكدًا أن يتحدث معهم دائمًا، بسبب إخلاصهم له.



وكشف توفيق عبد الحميد عن قصته مع الكلاب، في تصريح صحفي قائلًا: "عايشين معايا وبحبهم جدًا، لأنهم مخلوقات بريئة وتتحب، وبقعد أتكلم وأهزر معاهم"





يذكر أنه قد نشر مجموعة صور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: " كاجو الولد اللي فوق السرير، وجوكا البنت اللي جنب السرير.. صُحبة وعشرة الأيام"