Advertisements

توفيق عبد الحميد ينشر صور مع كلابه الخاصة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:44 م
توفيق عبدالحميد
توفيق عبدالحميد
آيه عبد العزيز
تحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن نشره صورًا مع الكلاب الفترة الماضية، مشيرًا أنه يحب هذه المخلوقات البرئية، ومؤكدًا أن يتحدث معهم دائمًا، بسبب إخلاصهم له.

وكشف توفيق عبد الحميد عن قصته مع الكلاب، في تصريح صحفي قائلًا: "عايشين معايا وبحبهم جدًا، لأنهم مخلوقات بريئة وتتحب، وبقعد أتكلم وأهزر معاهم"


يذكر أنه قد نشر مجموعة صور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: " كاجو الولد اللي فوق السرير، وجوكا البنت اللي جنب السرير.. صُحبة وعشرة الأيام"

الكلمات المفتاحية

كلاب توفيق عبد الحميد الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي مصري وأجنبي وحيد.. تعرف على المدرب الأقرب للانضمام لجهاز الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة ميسي.. بوكيتينيو يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان الناري لمواجهة السيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين أحمد مجاهد ورابطة المحترفين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي ينتقل إلى فيوتشر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في ودية الغابة

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

العثور على هيكل عظمي لمخلوق غريب ومخيف في نيوزيلندا (صور)

بطرس دانيال يكتب: الجمال يبدأ من داخلك

محامي ضابط واقعة "كلاب الرحاب" يكشف تفاصيل جديدة

إصابة طفل عقرته كلاب ضالة بشبرا الخيمة.. والأهالي: الحقونا قبل فوات الأوان (صور)

محافظ أسوان يكلف الطب البيطري بتنفيذ حملات لتطعيم وتعقيم الكلاب

الليلة..فضل شاكر يطرح "عايشين ومش عايشين"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

03:44 م

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements