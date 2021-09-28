إطلاق معرض "أهلا مدارس" بمقر الغرفة التجارية لمحافظة الغربية لمدة 20 يوم





أطلقت الغرفة التجارية بمحفاظة الغربية برئاسة الدكتور صلاح الكموني معرض "أهلاً مدارس" بمقر الغرفة التجارية بمدينة طنطا لتوفير كافة مستلزمات المستهلكين مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين لتنضم بذلك محافظة الغربية لمبادرة التخفيضات علي مستلزمات المدارس تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية في رفع العبأ عن كاهل المواطن خاصة خلال الفترات الموسمية التي يرتفع فيها الطلب علي منتجات بعينها وما كان يستتبع ذلك من ارتفاع للاسعار .





وقال الدكتور صلاح الكموني خلال افتتاح المعرض أن انضمام محافظة الغربية الي مباردة أهلا مدارس يأتي في اطار تنفيذ توجيهات المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتكاتف مع مجهودات الدولة في التخفيف عن المواطنين و في اطار المسئولية الاجتماعية لتجار محافظة الغربية مشيرا الي أنه يتم تنظيم المعرض هذا العام بمقر الغرفة ومجانا للعارضين من تجار المحافظة لتوفير تكاليف اقامة المعرض ومساعدة التاجر و المنتج علي تقديم اقصي التخفيضات الممكنة للمستهلك .





وأوضح أن اختيار موعد اطلاق المعرض جاء بالترتيب مع محافظ الغربية و التنسيق مع مديرية التموين و التجارة الداخلية مراعيا للظروف الاقتصادية الخاصة بابناء المحافظة مشيرا الي أن المعرض سيمتد علي مدي 20 يوما ليتناسب مع موعد بدء العام الدراسي كما سيعمل علي مدار 12 ساعة يوميا لضمان عدم تكدس الزائرين و الالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا .





وخلال جولته التفقدية بالمعرض أجرى محافظ الغربية حوار مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق ومدى كونها ملبية لكافة احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة في توافر كافة المستلزمات بأسعار مناسبة.





وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودتها كون أغلبها صناعة مصرية ،إذ يشمل المعرض كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، مصنوعات جلدية وأحذية لطلاب المدارس، وكذلك ملابس الطلاب لكافة المراحل الدراسية ،حيث يشارك في المعرض عدد ١٥ عارض بمنتجات متنوعة ،كما أشاد المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .