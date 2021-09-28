طلاب طب المنيا يحتفلون بالتخرج على الطريقة الفرعونية (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورا وفيديوهات من حفل تخرج الدفعة الـ22 من طلاب جامعة المنيا حيث حرص الطلاب على عمل فوتوسيشن على الطريقة الفرعونية من أجل الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني الكبيرة.



على الطراز الفرعوني



حيث ارتدى الطلاب والطالبات بالدفعة 22 من طب المنيا ازياء وأكسسوارات من العصر الفرعوني وحرصوا على التصوير في مناطق تشبه المناطق الأثرية بسبب عدم قدرتهم على التصوير فى منطقة اثريه مقاليدين العصر الفرعوني بطريقة جذبت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا بشدة مشاركة الصور والفيديوهات موجهين لهم عبارات الشكر على اهتمامهم بإبراز الجانب المشرق من التاريخ الفرعوني.



محاكاة موكب المومياء



وجاءت فكرة تصوير فوتوسيشن على الطريقة الفرعونية بسبب أعجاب طلاب الدفعة 22 من طب المنيا بموكب نقل المومياء التي حدثت في مصر قبل عدة أشهر فضلا عن أن الفراعنة هم الأوائل على مستوى العالم الذين عرفوا الطب.