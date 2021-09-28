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الغرف التجارية: 11 محافظة شاركت في" أهلا مدارس" حتى الآن والمنتج المحلي يسيطر على المعروضات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:44 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
شريف بدر
 
أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن الانتهاء من إطلاق سلسلة معارض " أهلا مدارس " المتعلقة بتقديم تخفيضات على كافة منتجات ومستلزمات المدارس  مع بدء العام الدراسي الجديد في 11 محافظة علي مستوي الجمهورية حتى الآن , مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد المحافظات المشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة طبقا للظروف الخاصة والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة .

وأوضح أن المحافظات التي شاركت حتى الآن هي محافظات  القاهرة , الجيزة , الاسكندرية , الغربية , الدقهلية , بنى سويف , الشرقية , بورسعيد , الاقصر , دمياط  وجنوب سيناء مضيفا أن اتحاد الغرف التجارية قد قام بالتنسيق مع كافة الغرف بالمحافظات لإطلاق معارض التخفيضات تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية في تقديم كافة الأساسية  والموسمية للمستهلكين بأسعار مخفضة خاصة في فترات الطلب الموسمي المتزايد مثل موسم بدء العام الدراسي الجديد .

وحول أهم ما شهده المعرض هذا العام قال أن معارض أهلا مدارس هذا العام  قد شهدت متوسط تخفيضات على كافة مستلزمات المدارس تراوحت بين 20 إلى 40 %  حسب ظروف مدخلات الإنتاج لكل محافظة كما قامت الغرف التجارية بالمحافظات بتوفير مقرات المعرض بالتعاون مع المحافظين مجانا لتخفيض نفقات العرض وتسهيل مشاركة العارضين لتمكينهم من تقديم أقصى التخفيضات الممكنة للمستهلكين .

وأضاف العربي أن سلسلة المعارض هذا العام قد اعتمدت بشكل أساسي على المنتجات المحلية الصنع للمساهمة في تعميق الصناعة الوطنية , خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتج المحلي وما تمتلكه الصناعة المحلية من إمكانات لا تقل عن جودة المنتج المستورد باسعار أكثر توافقا مع الظروف الاقتصادية للأسرة المصرية .

وأكد أن كافة الغرف التجارية قد قامت بمراعاة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مقرات المعرض مع مد فترة العمل اليومي لتلافي تكدس الزائرين وضمان توفير كافة المنتجات للمستهلكين .

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معارض أهلا مدارس

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