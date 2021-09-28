عاجل - الإعلان عن موعد انتخابات النادي الأهلي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد إجراء انتخابات النادي، وموعد فتح باب الترشح لها خلال الفترة المقبلة.





"موعد الترشح لانتخابات الأهلي"





ومن المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار عقد الانتخابات الخاصة يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر.





ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل اجتماع داخل مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الأخرى الخاصة بفروع النادي المختلفة.





ويعتمد مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول والجهاز الفني، بعد خسارة لقب بطولة كأس السوبر المصري ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح.



