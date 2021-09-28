Advertisements

عاجل - الإعلان عن موعد انتخابات النادي الأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:20 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد إجراء انتخابات النادي، وموعد فتح باب الترشح لها خلال الفترة المقبلة.

"موعد الترشح لانتخابات الأهلي"

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار عقد الانتخابات الخاصة يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل اجتماع داخل مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الأخرى الخاصة بفروع النادي المختلفة. 

ويعتمد مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول والجهاز الفني، بعد خسارة لقب بطولة كأس السوبر المصري ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

الكلمات المفتاحية

بطولة الكأس بطولة السوبر المصري الخطيب الاهلي إدارة النادي الأهلي

أخبار تهمك

بقيادة ميسي.. بوكيتينيو يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان الناري لمواجهة السيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين أحمد مجاهد ورابطة المحترفين

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي مصري وأجنبي وحيد.. تعرف على المدرب الأقرب للانضمام لجهاز الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي ينتقل إلى فيوتشر

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. هيثم عرابي مديرا للتعاقدات بالنادي الأهلي

سيد عبد الحفيظ في الأهلي للاجتماع بمحمود الخطيب

الخطيب يناقش مع عبد الحفيظ "سيرة" مدرب الأهلي الجديد

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

موعد اجتماع الأهلي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالانشاءات وفريق الكرة

الخطيب يحدد موعد انتخابات الأهلي المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

03:44 م

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements