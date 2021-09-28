عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في ودية الغابة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه لمواجهة الغابة وديًا بعد قليل.

ويلتقي الأهلي نظيره الغابة، بعد قليل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الحرس الوطني النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل خارج الديار، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الإفريقي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: حسام حسن