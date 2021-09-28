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فوائد شرب الماء الدافئ على الريق

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
من المعروف أن الماء به أهمية طبيرة جدا، ويعزز من صحة الجسم ونضارة البشرة ، حيث أن العديد من الأطباء ينصحون بتناول 8 أكواب يوميا من الماء ولفوائد شرب الماء على الريق يوميا اتبعوا التالي:

تسهيل عملية الهضم: 
يساهم شرب الماء الدافئ على الريق في علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات والإمساك.

تقليل الشعور بالتوتر: 
لأن شرب الماء الدافئ يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، فإنه يخفف الشعور بالقلق والتوتر.

التخلص من الحرقة: 
يعمل الماء الدافئ على التخلص من الحرقة المزمنة وخاصة بعد تناول الأكلات التي تسبب الغازات.

طرد السموم: 
تناول الماء الدافئ على الريق يعمل على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم.

تعزيز صحة البشرة: 
شرب الماء الدافئ على الريق يعمل على التخفيف من أعراض الشيخوخة المبكرة والقضاء على البقع الداكنة التي قد تظهر على البشرة.

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