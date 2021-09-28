طريقة تحضير حمص بالقرع

المقادير

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- الماء : ربع كوب (ماء سلق الحمص)

- الثوم : فصّان

- القرع : كوب (مقشر ومقطع مكعبات مسلوق)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)





طريقة التحضير

- ضعي الحمص المسلوق وماء سلق الحمص في محضرة الطعام.

- أضيفي الملح والكمون والطحينة والقرع.

- أضيفي اللبن الزبادي وعصير الليمون واطحني المزيج حتى يصبح ناعماً وكريمياً.

- ضعي الحمص في طبق وزينيه بزيت الزيتون وقدميه إلى جانب الخبز، وبالهنا والشفاء.