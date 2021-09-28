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طريقة تحضير حمص بالقرع

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
المقادير
- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)
- الماء : ربع كوب (ماء سلق الحمص)
- الثوم : فصّان
- القرع : كوب (مقشر ومقطع مكعبات مسلوق)
- طحين : 3 ملاعق كبيرة
- لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير
- ضعي الحمص المسلوق وماء سلق الحمص في محضرة الطعام.
- أضيفي الملح والكمون والطحينة والقرع.
- أضيفي اللبن الزبادي وعصير الليمون واطحني المزيج حتى يصبح ناعماً وكريمياً.
- ضعي الحمص في طبق وزينيه بزيت الزيتون وقدميه إلى جانب الخبز، وبالهنا والشفاء.

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