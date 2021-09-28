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وزير عدل أوكرانيا يدعو مواطنيه لشراء السجون بدلا من المساكن العادية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات


عرض وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا على المواطنين شراء زنزانات في السجون بدلا من المساكن الكلاسيكية.

وذكر أنه سيتم قريبا في هذا الخريف، تنظيم مزادات جديدة لبيع ممتلكات المؤسسات الإصلاحية.

في وقت سابق، أعلن دينيس ماليوسكا عن بدء عملية "بيع كبير" للمؤسسات الإصلاحية والسجون. وأشار إلى أن الوزارة، ستبيع بشكل إجمالي أكثر من 100 موقع.

وأضاف الوزير: "يقولون إن أسعار المساكن الكلاسيكية، ارتفعت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة. ومن الواضح أن شراء العقارات مع ارتفاع الأسعار، تكتيكا خاسرا. إذا كان لديكم مال – قوموا بشراء السجون.

 قمنا للتو بتسليم ثلاثة سجون أخرى إلى صندوق ممتلكات الدولة للبيع في مزاد. نتوقع مزادات جديدة في الخريف".

ووفقا له، سيتم طرح سجن كوفيل للبيع بسعر يبدأ من 41.6 مليون هريفنيا (حوالي 1.6 مليون دولار). وشدد الوزير، على أن المنشأة في حالة جيدة. وقال: "ادخل وعش كما تشاء".

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وزير العدل اوكرانيا

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