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مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:27 م
الخطيب
الخطيب
محمد الصو

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطاحة بعدد من اعضاء قائمته خلال الإنتخابات الخاصة بالنادي المقبلة.

 

"بيبو يستبعد علواني ونبيل من قائمته الانتخابية"

 

واستقر بيبو، على خروج كل من الدكتورة رانيا علواني وجوهر نبيل، من القائمة الخاصة بالخطيب، واستبعادهم على أن يتم دخول عنصرين آخرين.

 

كما يفاضل بيبو، في الوقت الحالي بإمكانية خروج محمد سراج الدين أو مهند مجدي، من القائمة أيضًا والإبقاء على الآخر، أو يتم الاستقرار على استمرارهم.

 

"موعد الترشح لانتخابات الأهلي"

 

 

ومن المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، قرار عقد الانتخابات الخاصة يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر.

 

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل اجتماع داخل مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الأخرى الخاصة بفروع النادي المختلفة.

 

ويعتمد مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول والجهاز الفني، بعد خسارة لقب بطولة كأس السوبر المصري ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

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