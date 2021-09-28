موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بالجولة السابعة في الدوري الإنجليزي





ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل بالجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نظيره ليفربول.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول بالجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الانجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر، على ملعب انفيلد.





وتنقل مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي حصريا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي قد حقق فوزا صعبا على حساب تشيلسي، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي.



