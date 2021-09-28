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عاجل - نجم الأهلي ينتقل إلى فيوتشر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:32 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
بات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر خلال الساعات القليلة المقبلة.

واتفق مسؤولو فيوتشر مع نظائرهم في الأهلي على التعاقد مع ناصر ماهر بصفة نهائية.

وكان نادي بيراميدز قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب لكن الأهلي رفض عرض النادي السماوي مفضلًا انتقاله لفيوتشر إف سي.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة انتقال لاعبه ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي بصفة نهائية.

الجدير بالذكر أن نادي فيوتشر تعاقد مع عدد من اللاعبين من النادي الأهلي على سبيل الإعارة وهم مصطفى البدري وسعد الدين سمير ومحمد عبد المنعم وفارس طارق وكريم نيدفيد، فيما انتقل مروان محسن نهائيًا لفيوتشر إف سي بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر فيوتشر إف سي الاهلي

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