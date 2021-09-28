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نائب جمهورية البرازيل يزور منطقة أهرامات الجيزة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الجنرال هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل والسيدة حرمه، وذلك في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة.

وكان في استقبالهم أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة والتي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأوضح محي أن نائب رئيس دولة البرازيل وحرمه أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

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