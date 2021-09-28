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محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

تواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية للبريميرليج، بعد 6 جولات.

 

ويقدم صلاح أداء رائعا مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري في دوري أبطال أوروبا، ما جعل اللاعب محط إشادات المتابعين والمهتمين منذ بداية الموسم.

 

وأعلنت شبكة «بي بي سي» البريطانية اليوم الثلاثاء عن التشكيلة المثالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة وتصدر نجم منتخبنا الوطني القائمة بالتواجد ضمن ثلاثي خط الهجوم.

 

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: إيميليان ومارتينيز (أستون فيلا).

 

في خط الدفاع: روبن دياز وإيميريك لابورت (مانشستر سيتي) وكورتني هوس (أستون فيلا).

 

في خط الوسط: سميث روا وساكا (أرسنال) جوردان هندرسون (ليفربول) وعبدالله دوكوري (إيفرتون).

 

في خط الهجوم: ميشيل أنطونيو (ويست هام) وخيمينيز (وولفرهامبتون) ومحمد صلاح (ليفربول).

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