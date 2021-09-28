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بعد خاميس رودريجيز.. الريان القطري يقدم صفقته الذهبية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:45 م
الريان
الريان
علي نبوي
قدم نادي الريان القطري لاعبه الفرنسي ستيفين نزونزي القادم من روما الإيطالي إلى وسائل الإعلام وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلن نادي الريان خلال المؤتمر الصحفي تعاقده مع متوسط الميدان الفرنسي لمدة موسمين على أن يتم تسجيله في قائمة الفريق بدلًا من الغاني فرانك كوم.

وقال نزونزي في المؤتمر الصحفي خلال تقديمه لوسائل الإعلام :"انضمامي لنادي الريان كان بهدف خوض تجربة جديدة ضمن فريق طموح كما اني سمعت كثيرا عن الدوري القطري وكلي حماس على مباشرة اللعب".

وأضاف :"سعيد بكوني أصبحت ضمن مشروع نادي الريان وأتمنى تقديم الإضافة المنتظرة وشرف كبير اللعب تحت قيادة المدرب الكبير لوران بلان لأنه عندما فاز بكأس العالم 1998 كنت صغيراً ورأيته خلف التلفزيون".

وزاد :" كأس العالم في قطر سيكون نسخة استثنائية وسعيد جداً باني سألعب في ملاعب المونديال لانه يشكل حافز كبير لكل اللاعبين ومن الممتع اللعب رفقة براهيمي وخيميس لانهما يتمتعان بخبرة كبيرة


في المقابل قال الفرنسي لوران بلان المدير الفني للريان :": سعيد بانضمام ستيفين نزونزي والاتصالات معه بدأت منذ مدة وأشكر إدارة النادي وعلى رأسها الشيخ علي بن سعود على جهده لانجاح هذه الصفقة".

وواصل :" ضم نزونزي وخيميس رودريجيز يفيد الفريق كثيراً وكل مدرب يتمنى وجودهما في تشكيلته لانهما سيمنحان لنا التوازن المنشود".

واختتم :" وجود النجوم الكبار في الأندية القطرية يعطي للدوري دفعا إيجابيا خاصة وأن قطر تستعد لاستضافة مونديال ٢٠٢٢".

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