بمناسبة يوم السياحة العالمي.. نستعرض مشروعات الدولة الأثرية والسياحية

تُعد المشروعات والافتتاحات الأثرية، والمعارض التاريخية من عوامل الجذب السياحي الثقافي والذي تتميز بع مصر دون العديد من الدول، وعبر التقرير التالي نرصد انجازات الدولة المصرية خلال عام في المجال السياحي بمناسبة يوم السياحة العالمي.



مشروعات أثرية

- افتتاح مشروع ترميم قلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.

- افتتاح قاعة "الخبيئات.. كنوز خفية" بالمتحف المصري بالتحرير.

- افتتاح مشروع ترميم مسجد وقبة ضريح الإمام الشافعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف و السفارة الامريكية.

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمبعد آمون رع بالكرنك.

- إعادة فتح مقربة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها.

- افتتاح تطوير ثلاث محطات في مشروع إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بالغربية وبالمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية.

- افتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان.

- افتتاح مشروعي تطوير منطقتي شيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج.

- افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية.

- افتتاح متحفي مطار القاهرة الدولي بصالة 2 و3 بمطار القاهرة الدولي.

- افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، واستقبال موكب المومياوات الملكية وافتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير والذي تم بالتعاون مع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع العامل العام والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

- إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي.

- إطلاق مدفع رمضان من قلعة صالح الدين الأيوبي وذلك بعد توقف 30 عام.

- ترميم قبة قانصوة أبو سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- اعتماد لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقرص البارون بحي مصر الجديدة وقياس النيل بالروضة.

- افتتاح مجموعة من الآثار الإسلامية هي سبيل الأمير شيخو – ضريح الشرفا – سبيل رقية دودو – سبيل مصطفى سنان – واجهة حمام بشتاك – سبيل حسن أغا كوكليان.

- افتتاح وكالة الجداوي الأثرية بالأقصر بعد الانتهاء من ترميمها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- افتتاح مشروع ترميم المقربة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد 15 عام من البدء في المشروع.



* مشروعات الآثار والمتاحف الجارية

- المتحف المصري الكبير: نسبة إنجاز الأعمال الهندسية المتحف المصري الكبير 99%

الانتهاء من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة بالبهو والدرج العظيم بنسبة 100%

وضع القطع الاثرية الخاصة للملك توت عنخ امون داخل 75 فاترينة من أصل 107فاترينة

- الانتهاء من نقب وترميم وصيانة 55804 قطعة اثريه بالمتحف

- حصول مركز ترميم الآثار على شهادة اعتماد المواصفات القياسية الدولية "الأيزو" الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ثم على شهادتي "أيزو" لنظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الجودة

- توقيع التعاقد مع تحالف "حسن عالم" لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف

-نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات الأثرية إلى المتحف المصري الكبير

- قصر محمد علي بشبرا: بلغت نسبة التنفيذ بقصر الفسقية 99 % وتم الانتهاء من ترميم كشك الجبلاية

- مشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية: بلغت نسبة التنفيذ 87%

- طريق الكباش بالأقصر: بلغت نسبة التنفيذ 98%

- تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: بلغت نسبة التنفيذ 87%



•أبرز الاكتشافات الأثرية

- اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية وتماثيل الأوشابتي والتماثيل الخشبية والأواني الكانوبيه والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بالمنيا.

- الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتاً خشبياً ملوناً ومغلقاً داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عاملي بحضور أكثر من 50 سفيراً.

-الإعلان عن الكشف عن أكثر من 100 تابوتاً خشبياً ملوناً وعدد كبري من التماثيل والتمائم، وأقنعة الكارتوناچ المذهب، في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي وسفراء العالم.

-الإعلان عن الكشف عن مدينة باسم "صعود آتون" يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث بغرب الأقصر.

-العثور على لوحة أثرية بأرض مملوكة لأحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بتسليمها للجهات المعنية، وقيام المجلس الأعلى للآثار بصرف مكافأة للمواطن.

-الإعلان عن الكشف عن حطام سفينة حربية تعود للعرص البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج ابي قير بالإسكندرية.



* معارض الآثار الخارجية

- افتتاح معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ.

- موافقة مجلس الوزراء على إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025 في عدد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا.

- افتتاح معرض "شطر المسجد" للجمهور بالمملكة العربية السعودية لأول مرة متحف إثراء بمدينة الظهران

- سفر تابوت أثري للعرض بالجناح المصري باكسبوا دبي 2020



* الآثار المستردة:

-تسليم سفراء المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، والهند مجموعة من العملات التي تخص دولهم تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.

-استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية منها مخطوطات وقطع من البردي وعدد من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل.

-استعادة تمثال من البرونز لإلهة باست من كندا.

-استعادة قطعتين اثريتين تعود للعصور اليونانية والرومانية من إيطاليا.

-استعاده 3 قطع أثرية من العصرين الفرعوني واليوناني من العاصمة البريطانية لندن.

-استعادة 114 قطعة أثرية من باريس.

-ضبط عدد 1285ملة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البالد بطرق غير شرعية.



* تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف:

-تقديم الخدمات بهضبة الأهرامات بافتتاح أول مطعم في المنطقة.

-إطلاق حملة لتنظيف وصيانة التماثيل بالميادين الكبرى بالمحافظات المصرية.