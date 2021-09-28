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أزمة كبرى جديدة لمبابي في باريس سان جيرمان

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:58 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعاني من مشكلة في الموسم الحالي.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن الكاميرات كانت قد التقطت مبابي يتحدث مع زميله إدريسا جايي ويوجه نقدا شديدا إلى نيمار دا سيلفا أثناء مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه يوم السبت الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن  مبابي لم يعد يرغب في اللعب إلى جانب ميسي في الموسم الحالي في باريس سان جيرمان لذلك فإن النجم الفرنسي لم يعد يشعر بالراحة في صفوف النادي الباريسي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مبابي لا يريد أن يلعب دورا ثانويا في باريس سان جيرمان لذلك حدث ذلك الاصطدام مع نيمار.

وأكد البرنامج الإسباني أن  التدريب الأخير لباريس أظهر أن مبابي ونيمار منفصلين أكثر من أي وقت مضى.

وألمح البرنامج الإسباني أن  مبابي كان يحاول الضغط على باريس سان جيرمان من أجل الانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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