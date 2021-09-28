"مركز ترويج الواردات من الدول النامية" الهولندي يطور القدرات التصديرية للشركات المصرية بتكنولوجيا المعلومات





وقع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية اتفاقية تعاون مع كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، وجمعية اتصال، وجامعة النيل، وذلك بهدف إطلاق أعمال برنامجها الشامل لتطوير القدرات التصديرية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.





يستهدف البرنامج بناء قدرات الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها وتأهيلها للتصدير للسوق الأوروبي، على أن تتضمن منتجات وخدمات هذه الشركات البرمجيات وتطبيقات المحمول وتطوير برامج إدارة الأعمال وغيرها.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن البرنامج يأتي متسقًا مع استراتيجية عمل الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعمل على دعم الشركات المحلية الصغيرة منها والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للسوق الأوروبية، باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية والمستهدفة للهيئة.

كما أكد محفوظ على أن مصر تحظى بحقل كبير من المهارات المحترفة في كافة أطياف تكنولوجيا المعلومات، والتي بوسعها أن تسد كافة احتياجات السوق الأوروبية وذلك بتكلفة تنافسية ومنخفضة عن غيرها من الدول المنافسة".





يتضمن المشروع اختيار 50 شركة مصرية للاستفادة من برامج المبادرة من حيث التطوير والتأهيل للخدمات والمنتجات بما يتماشى مع متطلبات السوق الأوروبي والمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك على مدار 4 سنوات لاختيار 25 شركة في المرحلة النهائية للتصفيات.





وتعقيباً على هذا الحدث، صرح المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :" إننا فخورون بهذه الشراكة مع نخبة من الهيئات المعنية بتنمية الصناعة المصرية وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رسالة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تؤمن بأهمية التكامل بين كافة برامجها ومبادراتها التي تنعكس على مصلحة الأعضاء بوجه عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص، مشيراً إلى أن اهتمام أحد الجهات الدولية بتأهيل عدد من الشركات المصرية للتصدير للسوق الأوروبي وفق مواصفات ومتطلبات عالمية يعد شهادة قوية بالمميزات التنافسية التي تتوافر لدى المنتجات المحلية والكوادر البشرية المصرية.





من جانبه أوضح الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال أن هذه المبادرة تأتى تتويجا لجهود سابقة قامت بها اتصال لدعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج eExport والذي يتكامل مع برنامج "ايتيدا" للمساندة التصديرية ويمثل الموقعون المشاركون في هذا البرنامج القوة الدافعة والذراع التنفيذية لبرامج تنشيط قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.





وقال مسؤولو مركز تنمية الواردات من الدول النامية الهولندي: "سعداء بالتعاون مع مصر لزيادة صادراتها إلى السوق الأوروبية، ليس فقط لما تقدمه مصر من تكلفة تنافسية عالية، ولكن أيضًا لتمتعها بفرص مستقبلية كامنة وواعدة في سوق تكنولوجيا المعلومات وبما تقدمه من عروض قيمة مميزة تلبي كافة احتياجات السوق في الدول الأوروبية. وأكدت هينيريكا هازيلار، مديرة البرنامج بالمركز حرص الجانب الهولندي على تعزيز التعاون والعمل مع الهيئة على تطوير البرامج التدريبية واستغلال كافة إمكانيات الأطراف المشاركين في اتفاقية التعاون لتحقيق المزيد من أوجه الاستفادة الكامنة على المدى الطويل.



