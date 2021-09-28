الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

فتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، باب المفاوضات مجددا مع محمد بسام حارس طلائع الجيش للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الحالية.





أمير توفيق يفتح خطوط المفاوضات مجددا مع حارس الجيش





وينتهي عقد حارس الجيش بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الرحيل إليه في يناير المقبل.





وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مدير التعاقدات حصل على توقيع اللاعب لكن المفاوضات كانت توقفت بناء على رؤية مدرب الحراس بالأهلي، وتم تجديدها في الساعات الأخيرة بطلب من موسيماني.



