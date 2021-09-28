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تبدأ من 200 جنيه.. تعرف على اسعار الملابس الشتوية 2021

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:03 م
اسعار الملابس الشتوية 2021
اسعار الملابس الشتوية 2021
مع اقتراب فصل الشتاء، ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، عن اسعار الملابس الشتوية 2021 في الأسواق المحلية والمحلات، لتحديد ميزانية شراء الملابس بجميع أنواعها.

اسعار الملابس الشتوية 2021

وبحسب الجولة في سوق وكالة البلح، بدأ سعر الجاكيت الجلد من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، بينما تراوح أسعار البلوزات الشتوي ما بين 250 إلى 480 جنيهًا، بينما يصل سعر الجاكيت الحريمي من 350 وحتى 1500 جنيه.

ويتراوح سعر الجاكيت الفورمال سادة ومنقوشة بين 280 إلى 600 جنيه، بينما وصل سعر الفستان الشتوي، حوالي 300 جنيه، بينما وصل سعر جيب نحو 120 جنيهاً.

ووصل سعر الجاكيت الفرو نحو 250 جنيهاً، بينما سعر سويتشيرت ما بين 45 إلى 105 جنيهات، بينما وصل سعر البنطلون الجينز "البوى فريند" فيبدأ من 130 جنيهًا ويصل إلى 500 جنيه، بينما سعر الجاكيت الجينز فهو ما بين 180 إلى 900 جنيه .

اسعار الملابس الشتوية للرجال 2021

- سعر البنطلون الجينز يتراوح ما بين 100 إلى 700 جنيه.

- سعر جاكيت جينز نحو 200 إلى 450 جنيهًا.

اسعار ملابس الأطفال الشتوية 2021

- تراوح سعر تيشيرت أطفال ما بين 55 إلى 280 جنيهًا.

- سعر بنطلون جينز الأطفال من 120 إلى 330 جنيهًا.

- سعر الترنجات الشتوى للأطفال تبدأ من 110 إلى 350 جنيهًا.

- تراوح سعر جاكت أطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.

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اسعار الملابس الشتوية 2021

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