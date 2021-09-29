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اعتدال في الأحوال الجوية.. أخبار جيدة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
تواصل الأحوال الجوية الاستقرار، بعد مضي أسبوع على انتهاء فصل الصيف جغرافيا، وبداية فصل الخريف.

وقالت الهيئة العامة للأصاد الجوية إن الأجواء ستظل معتدلة على جميع الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت الهيئة أن طقسا خريفيا يسود على شمال البلاد، حيث تنخفض درجة الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، لتصبح حول المعدلات الطبيعة، خلال هذا الوقت من كل عام، ويزداد الشعور بالتحسن في حالة الطقس، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن طقس اليوم الأربعاء، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الأربعاء 28 سبتمبر 2021، وحتى يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

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