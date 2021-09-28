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بإطلالة أنيقة.. يسرا تبهر جمهورها

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:16 م
يسرا
يسرا
نادين نجدي
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، فيديو لها صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت يسرا في الفيديو ترتدي تيشرت أسود اللون، وجيب بها الكثير من الالوان، تركت شعرها منسدلًا، ووضعت ميكاب يبرز ملامحها الجميلة.


يذكر أن الفنانة يسرا، تشارك فى بطولة فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

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يسرا ليلة العيد فيلم فن اخبار فن

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