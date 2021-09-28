حودة بندق ونعوم يستعدون لطرح أغنية توت بري فى ثانى تعاون بينهم





يستعد المطرب حودة بندق والمطربة نعوم لطرح أغنية جديدة تحمل إسم توت بري فى ثاني تعاون بينهم بعد أغنية طريقى خوف.





توت بري من كلمات مسلم، الحان حوده بندق، توزيع عمرو الخضرى ومن إنتاج شركو Horvat.







يذكر أن توت بري هى التعاون الثانى بين نعوم وحودة بندق بعد نجاح نجاح أغنية طريقى خوف من فيلم ٣٠ مارس التى حققت نجاح كبير على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.





أغنية طريقى خوف من كلمات احمد الجوكر وتوزيع عمرو الخضري وجرافيك احمد محمد