خالد الجندي: نتضامن مع الرئيس السيسي في هذه القضية (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تضامنه مع دعوة الرئيس السيسي للحفاظ على نهر النيل والموارد الطبيعية في مصر.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "نتضامن مع دعوة الرئيس السيسي حفظه الله وغفر الله له في قضية الحفاظ على نهر النيل والموارد المائية".



وأضاف "وهذا الكلام يصب في الصالح العام، هذا الرجل يعمل ويخطط لصالح الأجيال القادمة لأنه لو استمر إهدار المياه والتعدي على مياه النيل بأيدي المصريين الحقيقة هذا الكلام سيؤدي إلى نتائج وخيمة العاقبة".



وتابع "ولن يشفع لنا أي أنجاز آخر في التاريخ إذا أهدرنا مواردنا التي رزقنا الله بها قبل أن يتوجه أحد باللوم علينا نقوم نحن بالإصلاح الذاتي".



واستطرد "سنواجه هذا التسيب والإهلال مهما كانت التكلفة أو القوة المطلوبة لأنها قضية حياة أو موت وكل العقلاء في الدولة تضامنوا في هذه الدعوة، لأنها دعوة جادة لا هزل ولا مزاح فيها".