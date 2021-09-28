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وزير الكهرباء يتابع مع سفير قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائى

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هومر مافروماتيس Homer Mavrommatis  سفير قبرص بالقاهرة وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

رحب الدكتور شاكر في بداية اللقاء مع Homer Mavrommatis  وأشاد بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين.

أشاد  الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط مؤكداً أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا ، وكذلك الربط مع السودان ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارى إستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية
كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة.

وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

أشاد  Homer Mavrommatis  سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين  لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

ويأتى هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص ، فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى .

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