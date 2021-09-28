بهذه الطريقة.. ميرنا نور الدين تروج لمسلسلها الجديد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بفيديو جديد،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان الفيديو عبارة عن برومو مسلسلها الجديد "ورا كل باب"، علقت ميرنا على البرومو قائلة:" ورا كل باب..حكاية ماريونيت..قريبًا".





يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

