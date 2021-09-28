موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

يبحث عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن موعد مباراة الفريق المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم بملعبه، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





موعد مباراة الهلال القادمة أمام الحزم

ويلتقي الفريقان الجولة السابعة من الدوري السعودي تقام يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والثلث بتوقيت مصر، التاسعة والثلث بتوقيت السعودية.



