حمدي الميرغني يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا: "خاضع للعزل أنا واسرتي"

طمأن الفنان حمدي الميرغني جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال " ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





كتب حمدي المبرغني معلقًا:" الحمدلله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم أصابتي بفيروس كورونا منذ عده أيام ومازلت خاضع وملتزم بالحجر الصحي،ومتابعة بروتكول العلاج مع دكتور متخصص انا واسراء ".





أضاف:"شكرا لكل من حاول الاتصال او الاطمئنان ولكني اعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات بسبب كثرتهم وأرجو الدعاء.





يذكر أن حمدي الميرغي كان يواصل تصوير مشاهده في فيلم " زومبي" تأليف امين جمال بطولة علي ربيع،كريم عفيفي،هاجر احمد