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حمدي الميرغني يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا: "خاضع للعزل أنا واسرتي"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:19 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
آيه عبد العزيز
طمأن الفنان حمدي الميرغني جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال " ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"


كتب حمدي المبرغني معلقًا:" الحمدلله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم أصابتي بفيروس كورونا منذ عده أيام ومازلت خاضع وملتزم بالحجر الصحي،ومتابعة بروتكول العلاج مع دكتور متخصص انا واسراء ".


أضاف:"شكرا لكل من حاول الاتصال او الاطمئنان ولكني اعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات بسبب كثرتهم وأرجو الدعاء.


يذكر أن حمدي الميرغي كان يواصل تصوير مشاهده في فيلم " زومبي" تأليف امين جمال بطولة علي ربيع،كريم عفيفي،هاجر احمد

الكلمات المفتاحية

حمدي الميرغني الفجر الفني اسراء عبد الفتاح

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