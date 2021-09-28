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برشلونة يخطط لتجديد عقد فاتي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:00 م
فاتي موهبة برشلونة
فاتي موهبة برشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لتحصين نجمه الإسباني أنسو فاتي بعقد جديد خلال الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد فاتي مع البارسا ينتهي في الصيف المقبل لكن هناك بندًا يسمح لبرشلونة بالتجديد لمدة موسمين آخرين دون موافقة النجم الإسباني الشاب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قدم عرضًا رسميًا لخورخي مينديز وكيل أعمال فاتي من أجل تحصين النجم الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أليماني ظل يعمل على العقد الجديد منذ شهر ونصف وقدمه لمينديز منذ 3 أسابيع.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مينديز يتواجد في رحلة عائلية بقطر وعندما يعود سيجلس مع أليماني من أجل مناقشة عرض برشلونة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مينديز إذا كان في لشبونة هذه الأيام لأنهى مسألة العقد الجديد أثناء مباراة برشلونة وبنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي أبلغ مينديز برغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني وضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.

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