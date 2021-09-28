مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك









أبدي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداً للتنازل عن الشرط الجزائي الذي طالب بوجوده في عقده الجديد مع الزمالك.





لكن النجم المغربي طالب بالحصول علي أربعة ملايين دولار في الموسمين الجديدين، الذي يرغب الزمالك في اضافتهما للموسم المتبقي له مع الفريق.





وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد منحت أشرف بن شرقي مهلة أخيرة للرد علي العرض الذي قدمته له خلال الأيام المنقضية بتمديد تعاقده مع النادي لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده مع الفريق.





وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة النادي بتمسكه بالإبقاء علي أشرف بن شرقي، ضمن صفوف الفريق في المواسم المقبلة.



