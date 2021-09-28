زراعة الإسكندرية: فحص وحدة سكنية بعد إكتشاف بؤرة للنمل الأبيض الخطير (صور)



جاء ذلك بتوجيهات من المهندسة نجوان أحمد فوزى، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، وتعليمات المهندس أيمن عبد الستار على، مدير إدارة المكافحة. وقد تم التوصية باللازم واتباع تعليمات الوزارة.



وتعد حشرة الأرضة من أخطر الحشرات وأكثرها ضررا، وتقوم ببناء ممرات ومداخل يصعب الوصول إليها، وتقوم بإتلاف العديد من الأوراق والكتب والأخشاب فى المبانى والمكتبات، كما تتسبب حشرة النمل الأبيض فى أضرار جسيمة فى المنازل المبنية بالطوب النيء والتى تكون بها إصابات وأنفاق.



كما تتسبب في تتهدم الجدران وتكون مفرغة من الداخل، وتسبب التصاق الأبسطة والحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها تتمزق، وتظهر آثار أكل النمل من النمل ووجود أجزاء من التربة مكان التآكل.



تأكل الحشرة الأخشاب الملاصقة للحائط مثل الدواليب والنوافذ والأبواب والسقوف المصنوعة من جذوع الأشجار، ويسمع ليلًا صوت مثل طقطقة اشتعال النيران، تآكل الأرضيات المصنوعة من الخشب (الباركيه) وعند نزعها يشاهد تربة مكان الأكل.



عند الفحص يتبين وجود أنابيب طينية غير الحوائط والنوافذ تبدأ من الأرض وتمتد لمصدر الإصابة، تسبب التصاق الأجولة والزكائب بالأرضية وتمزقها نتيجة أكل الحشرات فى الصوامع، كما تكون كتل طينية على جذوع الأشجار ووجود طبقة طينية على المنطقة السفلى من جذع الشجرة.



وتتسبب الحشرة فى جفاف واحتراق أطراف الفروع بالنباتات وظهور لون أسود، كما تتسبب فى جفاف المحاصيل ومظهر الذبول رغم توافر الماء بالتربة ووجود بؤر خالية من النباتات تمتد تدريجيًا لتشمل الحقل كله وموت النباتات.



وأخيرا يمكن الوقاية منها بطلاء الأخشاب واستخدم طرق سليمة عند بناء المساكن ومنع وصول الماء إلى الأخشاب، وتنظيف سقوف المنازل.

قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل الوزارة، بتوجيه حملة بمعاينة وفحص وحده سكنية في حي شرق المحافظة، وذلك للإصابة بحشرة النمل الأبيض.