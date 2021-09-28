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رسميا.. تأجيل مباريات القسم الثالث في دمياط

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
قررت لجنة المسابقات بمنطقة دمياط لكرة القدم تأجيل منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة لمدة أسبوع ، لتقام يوم 9 أكتوبر .


وكانت الجولة الأولى من المقرر انطلاقها السبت 2 اكتوبر ، وتضم المجموعة فرق مدن القناة ودمياط وفريق واحد من محافظة الدقهلية هو المطرية .


وكانت منطقه الاسماعيليه لكره القدم هي من تتولى إدارة منافسات المجموعة خلال السنوات الماضية ، ثم تولت منطقة دمياط تلك المهمة خلال الموسم الجديد .

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