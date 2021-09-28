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رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:13 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
مارينا بشارة
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة للطلاب من الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي، للتعرَّف على محتوى دروس العام الجديد.

وقال الوزير: "استعدوا للتعلم الشائق عن طريق المحتوى التفاعلي الخاص بنجوى ليمتد على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

اختبارات الصف الرابع الابتدائي

وكان قد اصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا، تضمن نظام جديد لاختبارات طلاب الصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 20212022.

وجاء نظام الاختبارات الجديد مقسم الى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

_الاختبار الأول يأتي بعد مرور شهر من بدء الدراسة.

_الاختبار الثاني ويأتى بعد مرور الشهر الثاني من بدء الدراسة.

_الاختبار الثالث يكون في نهاية الفصل الدراسي.

ويحصل الطالب على مجموع درجات الاختبارات الثلاثة في نهاية الفصل الدراسي.

وأكد القرار علي أن تُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

وحول المهام الأدائية، أكد القرار أنها تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، بحيث تمثل مهامًا قصيرة يمكن للطالب الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين يوزع خلالهم المعلم علي الطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

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وزير التربية والتعليم طارق شوقي الثانوية العامة اخبار مصر

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