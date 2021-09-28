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الإخوان واختراق أوروبا.. تحذيرات متزايدة من خطر التنظيم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
وكالات

مخاوف كبيرة من محاولات تنظيم الإخوان اختراق أوروبا عبر تغلغله داخل الأحزاب والمؤسسات.

 

ووفقا لدراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، حذرت الاستخبارت الألمانية من مخاطر تنظيم الإخوان، الذي يحاول التقرب إلى الأحزاب السياسية الألمانية، ويستغل دور العبادة والجمعيات الإسلامية لنشر أفكاره المتطرفة وجمع الأموال، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وفي بريطانيا، ينشط عدد من قادة التنظيم ويحاولون الغلغل داخل المؤسسات والجمعيات الخيرية والمساجد البريطانية، كما اخترق التنظيم بريطانيا عن طريق عدد من المنصات الإعلامية، منها قناة الحوار وشبكة المكين الإعلامية.

 

كما حذرت الدراسة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي يعد من أكثر الاتحادات المؤثرة في فرنسا، ويستغله تنظيم الإخوان لنشر أفكاره المتطرفة والإرهابية، فهل تنتبه أوروبا لمخاطر التنظيم وتتصدى لها؟.

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