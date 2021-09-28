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تعرف على أهم مباريات دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء والأربعاء)
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:18 م
بسمة الجاويش
تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المباريات اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لنتعرف على أهم مبارايات البطولة.
مباريات اليوم:
- مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء.
- مباراة ميلان ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء.
- مباراة ليفربول ضد بورتو في تمام الساعة التاسعة مساء.
- مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول في الساعة التاسعة مساء.
- مباراة كلوب بروج ضد لابيزيج في تمام الساعة التاسعة مساء.
- مباراة سبورتينج لشبونة ضد دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساء.
- مباراة الإنتر ضد شاختار في تمام الساعة 6:45 مساء.
- مباراة بشكتاش ضد أياكس في تمام الساعة 6:45 مساء.
مبارايات الغد :
- مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال.
-مباراة بايرن ميونخ ضد دينامو كييف.
- مباراة برشلونة ضد بنفكيا.
- مباراة يوفنتوس ضد نشيلسي.
- مباراة إشبيليه ضد فولفسبورج.
- مباراة ليل ضد ريد بول.
وتُلعب جميع مباريات غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.