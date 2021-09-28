تعرف على أهم مباريات دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء والأربعاء)

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المباريات اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لنتعرف على أهم مبارايات البطولة.





مباريات اليوم:

- مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مباراة ميلان ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مباراة ليفربول ضد بورتو في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مباراة ريال مدريد ضد شيريف تيراسبول في الساعة التاسعة مساء.

- مباراة كلوب بروج ضد لابيزيج في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مباراة سبورتينج لشبونة ضد دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مباراة الإنتر ضد شاختار في تمام الساعة 6:45 مساء.

- مباراة بشكتاش ضد أياكس في تمام الساعة 6:45 مساء.





مبارايات الغد :

- مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال.

-مباراة بايرن ميونخ ضد دينامو كييف.

- مباراة برشلونة ضد بنفكيا.

- مباراة يوفنتوس ضد نشيلسي.

- مباراة إشبيليه ضد فولفسبورج.

- مباراة ليل ضد ريد بول.





وتُلعب جميع مباريات غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.