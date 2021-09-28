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بالحصة.. تفاصيل فتح باب التطوع للمعلمين للعمل بالمدارس (فيديوجراف)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:21 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
مارينا بشارة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين للعمل بالمدارس بنظام الحصة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وترصد "الفجر" في السطور التالية آليات وضوابط سد العجز فى المعلمين: 

1- فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية.

2- ينحصر عمل المتطوع علي مساعدة المعلمين.

3- يقوم المتطوع بتنفيذ المهام المكلف بها من مشرف المادة.

4- التطوع بالمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع.

5- التعاقد مع مدرسين مقابل 20 جنيه للحصة.

6- لا يجوز للمتعاقدين المطالبة بالتعيين علي الموازنة العامة للدولة.

7- لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهر خلال عام مالي واحد.

8- تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.

9- التقدم من خلال الادارات التعليمية.

10- امكانية سد العجز في الحالات القصوي عن طريق المتطوعين والتعاقد بالحصة.

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