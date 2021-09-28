وزيرة الصناعة: مصر بتفتتح مشروع قومي جديد كل أسبوع (فيديو)

قال الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر لديها جناح متكامل في "اكسبو 2020" بدولة الإمارات مساحته تتجاوز 3 آلاف متر.



وأشارت "جامع"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى انه سيتم عرض كل المشروعات القومية التي تمت على أرض مصر خلال السنوات السابقة بالمعرض، كما سيتم عرض الحضارة المصرية القديمة من خلال عرض نموذج من أحد الاكتشافات الأثرية الحديثة، وبعض المستنسخات الأثرية.



وأضاف أن مصر لديها حضارة نعتز بها، وحاضر فرض نفسه من خلال المشروعات القومية التي ننفذها، متابعة: "العالم كله يتباهى ويتحدث عن ما يتم على أرض مصر من مشروعات القومية"، منوهة بأن مصر تفتح بمعدل أسبوعي مشروع قومي جديد.

