تعرف على ملعب أبوقير للأسمدة بالموسم الجديد







تنطلق الخميس المقبل منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تضم أندية بحرى و الإسكندرية ومطروح.



ويخوض فريق أبوقير للأسمدة أولى مبارياته أمام فريق شيكو الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى والمقرر أن يستضيف ستاد شربين المواجهة وهو الملعب الذى يستضيف مباريات فريق شيكو بالموسم الجديد.



واستقر رسميا نادى أبوقير للأسمدة على نقل مبارياته لتقام على استاد جامعة الإسكندرية بدلا من ملعب شركة أبوقير للأسمدة.