المدير الفني لمصري السلوم: دعم المسؤولين حافز كبير.. ونتحدى الوقت لتحقيق النجاحات

أكد رضا الفداوي المدير الفني لفريق المصري بالسلوم على أن دعم المسؤولين عن الفريق أكبر حافز لتحقيق النجاحات والمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز.



وأشار الفداوي إلى أن المهمة صعبة نظرا لعدة عوامل أهمها ضيق الوقت قبل تدعيم الفريق بمجموعة لاعبين متميزين معظمهم صغار السن بجانب بعض الخبرات.



وأوضح الفداوي أن الجهاز الفني والفريق لديهم طموح كبير بتحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة القادمة.



وتابع المدير الفني:"نطمح لتحقيق ما يظنه الناس مستحيل والصعود إلى الدوري الممتاز ".



وعن مباراة كفر الشيخ الأولى في افتتاح الموسم أكد الفداوي على صعوبتها وإنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.



وأردف قائلا:"قبلت المهمة في ظروف صعبة جدا ولكن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يقوموا بتوفير كل عوامل النجاح التي يحتاجها أي مدير فني".



واختتم تصريحاته بأنه المصري بالسلوم لا يزال في مرحلة تدعيم الفريق في خط الدفاع ومنتصف الملعب والبحث عن مهاجم سوبر.